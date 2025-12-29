Російські військові розстріляли двох українських військовополонених на Донеччині

Новини

Військові армії РФ розстріляли двох українських військовополонених у Покровському районі Донеччини.

Про це повідомляє Oфіс генпрокурора.

Убивство сталося 27 грудня 2025 року під час штурму позицій в селі Шахове. Росіяни взяли в полон двох українських військових, які виконували бойове завдання на одній з позицій.

Увага! Чутливий контент.

Погрожуючи вогнепальною зброєю, росіяни змусили одного з них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Після загибелі українських військових росіяни зняли одяг і з другого українця.

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі встановлюють обставини події.