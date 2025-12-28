У Фінляндії шторм спричинив найбільший за десятиліття збій електромережі

Новини

У Фінляндії шторм «Ханнес» спричинив серйозний збій у роботі електромережі Elenia, його оцінюють як найбільший за останнє десятиліття.

Про це повідомляє Yle.

Стихія пошкодила інфраструктуру компанії в Південній і Північній Пог’янмі, Центральній Фінляндії, Пірканмаі, Канта-Гяме та Пяйят-Гяме.

Станом на ранок неділі, 28 грудня, близько 115 000 домогосподарств залишалися без електрики, з них понад 42 000 — клієнти Elenia. Компанія отримала близько 700 заявок на ремонт, і очікується, що їхня кількість майже подвоїться. Відновлення електропостачання триватиме до наступного тижня.

Шторм також перевантажив рятувальні служби. Лише в Пірканмаа з 20:00 до 08:00 надійшло майже 600 викликів через падіння дерев на дороги та лінії електропередачі, а також пошкодження будівель. Загалом у Центральній, Південній, Північній і Центральній Остроботнії та Сатакунті зареєстрували понад тисячу викликів, пов’язаних із наслідками шторму.