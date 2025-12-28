Росіяни вночі запустили по Україні майже пів сотні дронів. Що відомо про наслідки

Новини

У ніч проти 28 грудня армія Росії атакувала Україна 48 ударними БпЛА, приблизно 30 з них — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 30 дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 БпЛА в девʼяти місцях.

Під атакою був Херсон, в одному з районів горіли приватні житлові будинки, балкон на пʼятому поверсі багатоповерхівки, гараж і легковий автомобіль. Також постраждала жінка.

Через атаку частина міста була знеструмлена.

Дрони били й по Одесі, там спалахнув житловий будинок. Також пошкоджено будівлю ліцею. Минулося без жертв і постраждалих.

У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків російської атаки 27 грудня. Підрозділи ДСНС розібрали завали, демонтували аварійні конструкції, обстежили пошкоджені будівлі. Внаслідок вчорашнього обстрілу загинула одна людина, ще 32 постраждали.