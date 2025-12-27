Ізраїль став першою країною у світі, яка визнала Сомаліленд державою

Новини

Ізраїль став першою країною у світі, яка офіційно визнала Сомаліленд суверенною державою та встановила з ним повноцінні дипломатичні відносини.

Про це оголосив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, передає The Guardian.

За його словами, Ізраїль і Сомаліленд підписали угоду про встановлення повноцінних дипломатичних відносин. Документ передбачає відкриття посольств і призначення послів у двох країнах.

Рішення Ізраїлю викликало критику з боку Африканського Союзу. Там заявили, що визнання Сомаліленду може мати «далекі наслідки для миру і стабільності на континенті» та підірвати принцип територіальної цілісності африканських держав.

Сомаліленд проголосив незалежність від Сомалі в 1991 році після громадянської війни, однак понад 30 років його не визнавала жодна держава-член ООН. Попри це, країна фактично існує як окрема держава: має власний уряд, парламент, армію і проводить вибори.

Сомаліленд розташований на північному заході Сомалі. Він межує з Джибуті на північному заході та з Ефіопією на заході й півдні, а також контролює вихід до Аденської затоки — важливого морського маршруту.