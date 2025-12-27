Ізраїль став першою країною у світі, яка визнала Сомаліленд державою
- Анастасія Зайкова
Ізраїль став першою країною у світі, яка офіційно визнала Сомаліленд суверенною державою та встановила з ним повноцінні дипломатичні відносини.
Про це оголосив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, передає The Guardian.
За його словами, Ізраїль і Сомаліленд підписали угоду про встановлення повноцінних дипломатичних відносин. Документ передбачає відкриття посольств і призначення послів у двох країнах.
Рішення Ізраїлю викликало критику з боку Африканського Союзу. Там заявили, що визнання Сомаліленду може мати «далекі наслідки для миру і стабільності на континенті» та підірвати принцип територіальної цілісності африканських держав.
Сомаліленд проголосив незалежність від Сомалі в 1991 році після громадянської війни, однак понад 30 років його не визнавала жодна держава-член ООН. Попри це, країна фактично існує як окрема держава: має власний уряд, парламент, армію і проводить вибори.
Сомаліленд розташований на північному заході Сомалі. Він межує з Джибуті на північному заході та з Ефіопією на заході й півдні, а також контролює вихід до Аденської затоки — важливого морського маршруту.
- У березні AP з посиланням на джерела писало про те, що Сомаліленд був серед кількох країн, які вели переговори з Ізраїлем про можливе переселення палестинців із сектора Гази.