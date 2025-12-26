Уряд дозволив продаж безрецептурних ліків на заправках

Новини

Unsplash

Кабінет міністрів України дозволив продавати ліки, які не потребують рецепта лікаря, у приміщеннях автозаправних станцій.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Для цього АЗС необхідно мати ліцензію та забезпечити належні умови зберігання препаратів, зокрема облаштувати окрему зону.

Приймання і контроль якості ліків має здійснювати уповноважений фармацевтичний фахівець, відповідальний за систему якості ліків.

Крім того, безрецептурні ліки тепер можна буде продавати через вендингові автомати, якщо забезпечено дотримання умов зберігання та контролю якості.

У МОЗ пояснюють, що мета таких змін — знизити ціни на безрецептурні ліки, зробити їх доступнішими там, де аптеки працюють нестабільно або взагалі відсутні. До того ж мережі АЗС мають технічні можливості для стабільної роботи під час відключень світла.