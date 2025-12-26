КНДР показала завершений корпус ядерного підводного човна, який може містити російські компоненти
- Анастасія Зайкова
Північна Корея продемонструвала зварений корпус підводного човна з ядерною установкою, який може містити російські запчастини.
Про це пише The New York Times.
Демонстрація човна сталася на тлі прибуття американського атомного підводного човна USS Greeneville до військово-морської бази в Південній Кореї. Міноборони Північної Кореї назвало це «серйозним актом військової напруженості».
Того ж дня, 25 грудня, державні медіа КНДР показали керівника КНДР Кім Чен Ина, який оглядає корпус північнокорейського ядерного підводного човна. За оцінками експертів, всередині могли встановили ядерний реактор.
Експерт Корейського інституту національного об’єднання в Сеулі Хон Мін припускає, що Північна Корея могла отримати технологічну допомогу для створення човна від Росії в обмін на постачання зброї та військових для війни РФ проти України.
Будівництво атомного підводного човна Кім Чен Ин визначив одним із ключових військових проєктів ще у 2021 році. За даними аналітиків, човен зможе нести балістичні й крилаті ракети, а також торпеди. Коли його планують ввести в експлуатацію, КНДР не повідомляє.
- Північна Корея 24 грудня провела випробування нових зенітних ракет. Запущені ракети атакували умовну ціль на висоті 200 кілометрів, за ними особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.