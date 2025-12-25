СБУ оголосила в розшук ексголову Української асоціації футболу Павелка

Новини

Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства внутрішніх справ.

У картці МВС йдеться, що Павелко зник 5 листопада 2025 року і переховується від органів досудового розслідування.

У жовтні правоохоронці оголосили йому підозру в тому, що він незаконно привласнив і розтратив майно, користуючись своєю посадою, а також підробляв службові документи.

За версією слідства, кошти, які УЄФА перераховувала Українській асоціації футболу, надходили на рахунок приватної компанії, після чого зникали. Загальну суму збитків оцінюють у €9,32 мільйона.

У 2018—2019 роках слідчі відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Павелка через розкрадання $11,16 мільйона, які виділили на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям, а також через заволодіння коштами «ФФУ Продакшн» і «Спорт Технологія».

29 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував Андрія Павелка терміном на два місяці. Він вийшов на свободу під заставу 9,88 мільйона гривень, яку внесла УАФ.

У 2023—2024 роках ексголова провів 259 днів під вартою в межах кримінального провадження про розкрадання коштів. Згодом він звернувся до Європейського суду з прав людини й отримав компенсацію від України.