У Британії 19-річна українка кинула коледж, бо її переконували вивчати російську мову

19-річна українка Катерина Ендеберія, яка переїхала до Великої Британії через війну в Україні, була вимущена покинути місцевий коледж. Каже, викладачі переконували її вивчати російську мову.

Історію дівчини розповідає The Guardian.

Катерина переїхала до британського міста Сток-он-Трент у 2022 році. Наступного року вона склала іспити GCSE у середній школі, а потім завершила підготовчий рік у місцевому коледжі, де вивчала економіку, політику та статистику, щоб скласти іспити A-level для вступу в університет.

Катерина розповіла, що їй було важко навчатися на курсах A-level і скаржилась на цькування через свій акцент. Однак викладачі не надали їй підтримки, а натомість намагалися переконати її змінити обрані предмети на російську мову.

Батько дівчини зараз служить у війську. Вона сама вважає цю пропозицію «образливою і нетактовною» і порівнює її з «дискримінацією та расизмом».

За її словами, вивчення російської мови суперечить її особистим принципам, адже Катерина народилася в Донецьку.

«Це не мова, якою я хочу говорити або яку хочу вивчати, бо мій батько став військовим торік», — наголосила дівчина.

Тож українка залишила навчання в коледжі й тепер навчається вдома. Для цього вона користується конспектами, якими з нею діляться друзі. Вона подала заявку на складання іспитів A-level у 2026 році як приватна кандидатка, що коштуватиме їй £1 400 (приблизно 70 тисяч гривень), які в іншому разі мала б покрити держава.

Водночас Катерина наголошує, що вдячна за можливість навчатися у Великій Британії, але «не всі усвідомлюють, наскільки складно українським студентам адаптуватися до нової освітньої системи, культури та мови після всього, що пережила наша країна».