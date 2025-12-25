Північна Корея випробувала нові зенітні ракети

Новини

Північна Корея 24 грудня провела випробування нових зенітних ракет. За ними особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це пишуть Yonhap та Bloomberg.

Запущені ракети атакували умовну ціль на висоті 200 км, повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

В окремій заяві агентство згадало про «контрзаходи, що відповідають демонстрації ядерної сили США» у відповідь на прибуття американського підводного човна у південнокорейські води.

KCNA

Крім того, Кім Чен Ин відвідав суднобудівний завод, щоб перевірити прогрес у будівництві 8700-тонного атомного підводного човна стратегічного призначення з керованими ракетами. Це відбулося невдовзі після того, як Південна Корея та США домовилися про окрему угоду, щоб формалізувати право Сеулу будувати атомні підводні човни.