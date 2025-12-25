Росіяни вночі запустили по Україні 131 дрон. Під атакою знову була Одещина

Новини

У ніч проти 25 грудня російські війська вкотре вдарили по Україні дронами — на цей раз запустили 131 безпілотник, близько 90 з них — ударні БпЛА типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 106 ворожих безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Проте ще 22 російських ударних БпЛА влучили у 15 місцях.

Зокрема, вночі росіяни знову атакували портову та промислову інфраструктуру Одеської області. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Внаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли пожежі, їх ліквідували рятувальники.