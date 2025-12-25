Путін у розмовах з Бушем-молодшим припускав членство Росії в НАТО і скаржився на втрату контролю над Україною після розпаду СРСР

Новини

Getty Images / «Бабель»

У США опублікували дослівні стенограми зустрічей і телефонних розмов лідера РФ Володимира Путіна з колишнім президентом США Джорджем Бушем — молодшим у період з 2001 по 2008 рік.

Їх отримали в результаті позову, поданого Національним архівом національної безпеки США, й поширила американська неурядова організація National Security Archive.

На першій зустрічі лідерів у червні 2001 року в Словенії Путін прочитав Бушу коротку «історичну лекцію» про розпад Радянського Союзу у своїй інтерпретації.

«Що ж насправді сталося? Радянська добра воля добровільно змінила світ. І росіяни добровільно відмовилися від тисяч квадратних кілометрів території. Нечувано. Україну, яка століттями була частиною Росії, віддали. Казахстан віддали. Кавказ також. Важко уявити, і це зробили партійні боси», — каже очільник Кремля.

Буш каже своєму російському колезі, що вважає Росію частиною Заходу, а не ворогом, і пропонує Путіну «переосмислити нові загрози, що виходять від тих, хто ненавидить Америку і може ненавидіти» Росію.

Путін також порушував питання про членство Росії в НАТО і говорив, що його країна почувається «обділеною», бо не належить до Альянсу.

«У 1954 році СРСР подав заявку на вступ до НАТО. У мене є документ. НАТО дало негативну відповідь з чотирма конкретними причинами: відсутність австрійського врегулювання, відсутність німецького врегулювання, тоталітарний контроль над Східною Європою та необхідність співпраці РФ в процесі роззброєння ООН. Тепер усі ці умови виконано. Можливо, Росія могла б стати союзником», — каже Путін експрезиденту США.

Остання зустріч Путіна з Бушем-молодшим відбулася 2008 року в Сочі, одразу після саміту НАТО в Бухаресті, на якому не схвалили План дій щодо членства в НАТО для України та Грузії.

Тоді російський президент запевняв свого американського колегу, що Україна — це «штучна держава», тож її вступ до НАТО створить для США і Росії «довгострокове поле конфлікту».

Путін продовжує розповідати Бушу про те, що всі українські території — подаровані, а значна частина українців сприймають НАТО «як ворожу організацію».

Вже тоді очільник Кремля стверджував, що вступ України до Альянсу створює загрозу розміщення військових баз і нових військових систем у безпосередній близькості до Росії.

«Це створює для нас невизначеність і загрози. Росія буде працювати над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширення... У чому сенс членства України в НАТО? Яка вигода для НАТО і США? Може бути тільки одна причина — зацементувати статус України в західному світі. Я не думаю, що це правильна логіка», — говорив російський диктатор.