Усі пункти незламності в Україні матимуть інтернет, що не залежить від відключень світла. Таке рішення ухвалив уряд

Новини

Уряд ухвалив постанову, яка зобовʼязує усі пункти незламності в Україні мати енергонезалежний інтернет через технологію xPON або термінали Starlink.

Про це повідомляє Мінцифри.

Завдяки енергонезалежному інтернету українці зможуть зателефонувати рідним, скористатися держпослугами й отримувати важливі новини від ДСНС, попри відключення світла.

«Складна ситуація зі світлом в Одесі підтвердила: під час знеструмлень людям критично потрібен доступ до мережі, але в пунктах він є не завжди. Коли зв’язок зникає, держава часто дізнається про це зі скарг у соцмережах, а не із системи», — пояснили в Мінцифри.

Тепер «Пункти незламності» матимуть або оптоволоконний інтернет хPON, який працює без світла до 72 годин, або супутниковий зв’язок Starlink — він працює там, де немає кабельних мереж.

Також усі пункти отримають статичну IP-адресу. Це дозволить автоматично перевіряти роботу мережі в конкретному пункті.