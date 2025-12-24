Росіяни вдарили по ТЕЦ у передмісті Харкова — є загиблий та постраждалі

Новини

Російські військові вдень 24 грудня завдали серії прицільних ударів по теплоелектроцентралі у передмісті Харкова. Одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Удар по ТЕЦ призвів до суттєвого падіння напруги в місті. Це вплинуло на теплопостачання і роботу міського транспорту, зокрема зупиняли метро.

Наразі відомо про одну загиблу людину та 13 поранених — їх госпіталізували, повідомив голова Харківської ОВА Олен Синєгубов.

Мер Харкова додав, що зараз усі профільні служби визначають реальний масштаб руйнувань.

«Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим «енергоострова», щоб зменшити наслідки для харківʼян», — написав Терехов.