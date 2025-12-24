У Москві підірвали поліцейських, які катували українських військовополонених — джерела «Бабеля»
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Близько 01:00 24 грудня в Москві підірвали поліцейських, які воювали проти України та катували українських військовополонених.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в ГУР.
За словами джерел, місцевий житель кинув у вікно поліцейського автомобіля вибуховий пакет. Двоє поліцейських загинули на місці, ще двох — госпіталізували з важкими травмами.
Офіційна версія Слідчого комітету РФ: співробітники Дорожньо-патрульної служби побачили підозрілу особу біля автомобіля поліції. Коли вони підійшли, той привів у дію вибуховий пристрій. Окрім двох поліцейських, загинула ще одна людина — росіяни не уточнюють, це був підривник чи ні.
- Неподалік від цього місця 22 грудня підірвали генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова, який служив у Генеральному штабі начальником управління оперативної підготовки російської армії. Під його автомобілем здетонував вибуховий пристрій.