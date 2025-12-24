У Москві підірвали поліцейських, які катували українських військовополонених — джерела «Бабеля»

Новини

Близько 01:00 24 грудня в Москві підірвали поліцейських, які воювали проти України та катували українських військовополонених.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в ГУР.

За словами джерел, місцевий житель кинув у вікно поліцейського автомобіля вибуховий пакет. Двоє поліцейських загинули на місці, ще двох — госпіталізували з важкими травмами.

Офіційна версія Слідчого комітету РФ: співробітники Дорожньо-патрульної служби побачили підозрілу особу біля автомобіля поліції. Коли вони підійшли, той привів у дію вибуховий пристрій. Окрім двох поліцейських, загинула ще одна людина — росіяни не уточнюють, це був підривник чи ні.