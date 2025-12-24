Вночі росіяни запустили по Україні понад сотню дронів. Найбільше постраждали Запоріжжя і Чернігівщина

Новини

У ніч проти 24 грудня росіяни запустили по Україні 116 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 60 дронів на півночі, півдні та сході країни. 48 БпЛА влучили у 19 місцях.

Найбільше постраждало Запоріжжя. Наразі відомо про чотирьох поранених у місті: жінок 75, 66 та 35 років та 46-річного чоловіка. Пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків, пожежна частина, адміністративні споруди і заклад освіти.

Також Повітряні сили повідомлють, що значну кількість дронів окупанти спрямували на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області. ДСНС звітують про удари по критичній інфрструктурі Чернігова. В одному з районів міста безпілотник влучив у технічний поверх багатоквартирного будинку. Там двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.