Генштаб: За добу росіяни втратили понад тисячу військових і 45 артсистем

Упродовж минулої доби, 23 грудня, російська армія втратила ще 1 090 своїх військових убитими й пораненими на фронті, а також десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни втратили три танки, чотири бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 1 031 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 34 крилаті ракети та 159 одиниць автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менше ніж половина населення Росії.