ЗСУ відійшли із Сіверська в Донецькій області
- Юлія Завадська
Українські війська відійшли із Сіверська Донецької області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Там додали, що місто перебуває під вогневим контролем українських військових.
«Для збереження життів наших воїнів і боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною», — йдеться в повідомленні.
- Останнім часом у районі Сіверська тривали інтенсивні бої: російські війська постійно тиснули малими штурмовими групами, маючи чисельну перевагу в живій силі та техніці. Попри значні втрати, окупанти намагалися просуватися у складних погодних умовах, тоді як українські підрозділи виснажували противника й утримували місто під вогневим контролем.