ЗСУ відійшли із Сіверська в Донецькій області

Українські війська відійшли із Сіверська Донецької області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Там додали, що місто перебуває під вогневим контролем українських військових.

«Для збереження життів наших воїнів і боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною», — йдеться в повідомленні.