Трамп анонсував новий клас військових кораблів, який назвав на свою честь

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення нового класу військових кораблів Trump Class, які, за його словами, мають стати основою так званого золотого флоту ВМС США. Нові кораблі покликані замінити застарілі, на думку президента, бойові судна флоту, зокрема есмінці класу Arleigh Burke, що нині становлять його основу.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними представників ВМС, водотоннажність кораблів Trump Class перевищить 35 000 тонн, що понад удвічі перевищує розміри найбільших нинішніх бойових кораблів США. Очікується, що вони зможуть нести гіперзвукові ракети, крилаті ракети з ядерними боєголовками, а також значно більше боєприпасів. Трамп також заявив, що кораблі будуть оснащені системами штучного інтелекту.

Президент наголосив, що проєкт має зберегти військову перевагу США, відродити американську суднобудівну промисловість і посилити стримування ворогів, зокрема Китаю. Він заявив, що особисто брав участь у проєктуванні кораблів, і розкритикував нинішній стан флоту, назвавши багато суден «зношеними та застарілими».

Водночас військові аналітики та колишні адмірали скептично оцінюють ініціативу. Вони наголошують, що великі кораблі не відповідають сучасним морським загрозам і є вразливими у потенційному конфлікті з Китаєм. На їхню думку, ВМС США потребують розосередженого флоту з меншими, частково або повністю безпілотними кораблями, а не нових «лінкорів».

Трамп заявив, що перші два кораблі можуть бути збудовані протягом найближчих 2,5 року, а загалом США можуть побудувати до 20 таких суден. Наступного тижня він планує зустрітися з підрядниками оборонної промисловості, пригрозивши санкціями компаніям, які затягують виробництво.