Розробник гри Call of Duty Вінс Зампелла загинув у автокатастрофі

Новини

The Hollywood Reporter

У віці 55 років загинув один із розробників серії ігор Call of Duty Вінс Зампелла. Він потрапив в автокатастрофу в Каліфорнії.

Це підтвердила компанія Electronic Arts, що володіє ігровою студією, співзасновником якої був Зампелла, пише BBC.

Вінс Зампелла потрапив в аварію на своєму «феррарі» 21 грудня. Автівка зʼїхала з дороги, врізалася в бетонну огорожу і загорілася на шосе в Лос-Анджелесі.

У машині була ще одна людина. Поки невідомо, чи був за кермом саме Зампелла. Так само не повідомляють причин аварії.

Вінс Зампелла створив Call of Duty разом зі своїми колегами Джейсоном Вестом і Грантом Коллієром у 2003 році. Частково натхненна подіями Другої світової війни гра розійшлася накладом понад пів мільярда копій у всьому світі.

У наступних частинах сюжетна лінія зосередилася на сучасних військових конфліктах. На основі гри має також вийти художній фільм з однойменною назвою від Paramount Pictures.

Call of Duty — не єдина успішна гра Зампелли. Він також керував розробкою й інших популярних відеоігор — Apex Legend, Titanfall, Medal of Honor, Star Wars Jedi: Fallen Order та Star Wars Jedi: Survivor.