Зеленський: Серед людей, яких вивезли з Грабовського в Росію, були діти

Новини

Серед 52 цивільних людей, яких російські військові вивезли з села Грабовське на Сумщині, були діти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами в Дипломатичній академії України при МЗС України, передає «Суспільне».

За словами Зеленського, у Грабовському лишалося 52 цивільних жителі, які відмовилися від евакуації. Ці люди, на думку президента, «мали тісні контакти з росіянами й не очікували, що вони зайдуть і візьмуть їх у полон».

Коли російські війська зайшли у село, то взяли в полон, попередньо, 13 українських військовослужбовців та вивезли в Росію жителів села. Серед них було близько 17 чоловіків призовного віку, решта — жінки та діти.

Що відбувається на прикордонні Сумщини

Увечері 20 грудня сумські локальні медіа писали, що росіяни проникли в село Грабовське та вивезли на територію РФ цивільних, які раніше відмовилися від евакуації. Йдеться про понад 50 людей.

«Кордон.Медіа» заявляло, що російські підрозділи продовжили рух у напрямку хутора Високий та села Рясне, що по сусідству з Грабовським. У Рясному вранці 20 грудня також залишалися цивільні мешканці. Вже ввечері цього дня розпочалася евакуація.

На мапі DeepState ці населені пункти станом на 21 грудня не були позначені як окуповані. Співзасновник проєкту Руслан Микула підтвердив «Суспільному», що наразі фіксують активізацію російських військ у районі Грабовського.

Пізніше офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі «Українській правді» підтвердив, що внаслідок наступу росіян Силам оборони довелося відійти з кількох позицій у районі Грабовського.

Начальник управління комунікації Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов в ефірі «Суспільного» заявив, що дії російських військ не виглядають як спроба масштабного прориву, а радше як провокація.

Трегубов уточнив, що вночі 20 грудня підрозділи російської 36 бригади зайшли в район прикордонного села Грабовське та намагалися проникнути углиб території України до одного кілометра. Після захоплення села росіяни примусово вивезли на територію РФ понад 50 місцевих мешканців. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній з яких 89 років.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що перед депортацією цих мешканців незаконно затримали й утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов. Це було 18 грудня, а вже 20 грудня їх примусово вивезли на територію РФ.

Лубінець звернувся до уповноваженої з прав людини в Росії з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих українців, повідомити про умови їх утримання і посприяти їхньому негайному поверненню в Україну. Також український омбудсман направив листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста.