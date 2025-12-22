Хакери зламали бібліотеку Spotify та отримали доступ до 86 мільйонів треків — сервіс заблокував акаунти

Новини

Група піратів-активістів заявила, що зібрала дані з музичної бібліотеки Spotify.

Про це повідомляє Billboard.

Хакери отримали 256 мільйонів рядків метаданих треків, а також доступ до 86 мільйонів аудіофайлів. Загальний обсяг зібраних даних може сягати 300 терабайтів. Водночас станом на 22 грудня опубліковані лише метадані, без самих музичних файлів.

У Spotify підтвердили факт несанкціонованої активності та заявили, що заблокували зловмисні облікові записи. Представник компанії повідомив, що стороння людина використовувала незаконні методи збору даних і намагалася обійти захист DRM для доступу до частини аудіофайлів.

У компанії наголосили, що ввели додаткові заходи безпеки, активно стежать за підозрілою поведінкою і розслідують інцидент. Spotify також підкреслив, що виступає проти піратства і співпрацює з партнерами для захисту прав артистів.

Експерти зазначають, що в теорії такі дані можуть бути використані для створення альтернативної музичної бібліотеки. Водночас головними стримувальними факторами залишаються закони про авторське право і ризик відповідальності за їх порушення.