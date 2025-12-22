У Раді створять робочу групу, яка працюватиме над виборами президента під час воєнного стану

Новини

Getty Images / «Бабель»

Нардепи у Верховній Раді формують робочу групу, яка має оперативно опрацювати питання можливого проведення виборів президента під час воєнного стану.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія.

До обговорень залучать комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадські організації, які займаються питаннями виборів.

На засідання також запросять журналістів. Дату й час зустрічі повідомлять окремо.

Вибори в Україні

Термін президента Володимира Зеленського мав завершитись у травні 2024 року, однак вибори не можуть провести через війну. У Конституції немає прямої заборони на вибори в умовах воєнного стану, така заборона є в законі «Про правовий режим воєнного стану».

Водночас Конституція містить низку вимог до виборів та референдумів, які за активних бойових дій виконати неможливо. Тому Україна наполягає, що вибори можливі лише за умови припинення вогню та наявності гарантій безпеки.

Попри це Росія регулярно вимагає провести вибори, а чинну владу називає нелегітимною. До цих вимог долучились і США. Президент Дональд Трамп в інтервʼю від 9 грудня заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні. Зеленський того ж дня відповів, що готовий провести вибори і «не тримається» за президентське крісло. Але залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.