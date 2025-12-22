Рада ЄС на пів року продовжила економічні санкції проти Росії

Новини

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за її вторгнення до України на наступні шість місяців, до 31 липня 2026 року.

Про це йдеться в релізі на сайті Ради ЄС.

Ці обмеження вперше ввели у 2014 році після незаконної анексії Криму, а з лютого 2022 року їх значно розширили у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

Наразі вони включають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, виключення деяких російських банків з системи SWIFT та заборону мовлення в ЄС деяких пропагандистських медіа Росії.

Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, зокрема заборону на застосування сили, доцільно щоб зберігали чинність усі заходи, запроваджені ЄС, та щоб було вжито додаткових заходів, якщо це необхідно.