Вночі росіяни атакували Україну дронами. Через це зійшов з рейок поїзд

У ніч проти 22 грудня росіяни запустили по Україні 86 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 58 дронів на півночі, півдні та сході країни. 26 БпЛА влучили у 12 місцях, ще в одному — впали уламки.

Найбільше постраждав Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Виконувач обовʼязків мера Олександр Вілкул повідомляє, що зруйнований офіс адміністративного сервісу «Я — Ветеран», а також серйозно пошкоджений головний ЦНАП «Віза».

Неподалік Коростеня на Житомирщині з рейок зійшов вантажний поїзд, попередньо, через атаку дрона Shahed. На суміжній колії через екстрену зупинку також з рейок зійшов локомотив пасажирського поїзда Харків — Ужгород, машиніста і його помічника госпіталізували. Постраждали ще двоє залізничників, а одна пасажирка отримала поріз склом.

Вісім поїздів змінили маршрут — через Фастів замість Коростеня. На місті інциденту вже розпочали відновлювальні роботи.

ДСНС повідомляє, що на Одещині окупанти масовано обстріляли енергетичну інфраструктуру. Також пошкоджені складські будівлі з добривом і сільськогосподарською технікою.