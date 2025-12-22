В Москві підірвали генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Він служив у Генштабі

Новини

У Москві вранці 22 грудня загинув генерал-лейтенант Фаніл Сарваров. Під його автомобілем здетонував вибуховий пристрій.

Це підтвердили у Слідчому комітеті РФ.

Сарваров служив у російському Генеральному штабі — з 2016 року був начальником управління оперативної підготовки російської армії. За даними «Проєкта» та бази «Миротворець» з 1992 по 2003 роки Сарваров воював в Осетино-Інгуському конфлікті та Чеченських війнах. У 2015-2016 роках брав участь у війні в Сирії.