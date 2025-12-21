Швеція затримала російське судно, його підозрюють у перевезенні зброї

Новини

У ніч проти неділі, 21 грудня, шведська влада затримала російське судно Adler, яке стояло на якорі поблизу міста Хеганес.

Про це повідомляє SVT.

Судно Adler належить російській компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та Європейського Союзу. За даними західних країн, судна цієї компанії могли бути задіяні у транспортуванні північнокорейських боєприпасів до Росії, які згодом використовують у війні проти України.

Влада Швеції поки що не підтвердила, що виявила зброю на затриманому російському судні. Перевірка триває.