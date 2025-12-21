Швеція затримала російське судно, його підозрюють у перевезенні зброї
- Юлія Завадська
У ніч проти неділі, 21 грудня, шведська влада затримала російське судно Adler, яке стояло на якорі поблизу міста Хеганес.
Про це повідомляє SVT.
Судно Adler належить російській компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та Європейського Союзу. За даними західних країн, судна цієї компанії могли бути задіяні у транспортуванні північнокорейських боєприпасів до Росії, які згодом використовують у війні проти України.
Влада Швеції поки що не підтвердила, що виявила зброю на затриманому російському судні. Перевірка триває.
- Раніше повідомлялося, що шведський флот стикається з російськими підводними човнами в Балтійському морі «майже щотижня». За даними ВМС країни, Москва «постійно посилює» свою присутність у регіоні, а кількість російських субмарин останніми роками зростає.