У США вперше запустили в космос людину у кріслі колісному

У суботу, 20 грудня, американська аерокосмічна компанія Blue Origin провела 37-й запуск ракети у рамках програми New Shepard. Ця місія стала першим випадком, коли людина у кріслі колісному перетнула лінію Кармана — міжнародно визнану межу космосу.

Про це повідомили на сайті компанії.

Серед екіпажу з шістьох людей була Міхаела Бентгауз — інженерка з аерокосмічної галузі та мехатроніки.

ABC News писало, що у 2018 році вона потрапила в аварію на гірському велосипеді і зазнала травми спинного мозку. З того часу жінка пересувається у кріслі колісному.

За кілька днів до польоту Бентгауз розповіла, що рада показати світові, що користувачі крісел колісних також можуть здійснити суборбітальний політ.

У компанії кажуть, що New Shepard розробили з урахуванням доступності — апарат є автономним і оснащений ліфтом на стартовій вежі.

Окрім Міхаели Бентгауз, лінію Кармана перетнули фізик та інвестор Джої Гайд, підприємці Ніл Мілч та Адоніс Пуруліс, ентузіаст із дослідження космосу Джейсон Станселл та аерокосмічний інженер Ганс Кенігсманн, який раніше працював у конкурента Blue Origin — компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска.

У рамках програми New Shepard компанія Blue Origin вже доставила у космос і назад 86 людей. Серед них були й американські знаменитості.

Такі польоти тривають близько 10—12 хвилин від старту до посадки капсули. Blue Origin не розкриває ціну квитка.