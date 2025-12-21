Росіяни запустили по Україні майже сотню дронів. На Рівненщині постраждала людина

Новини

У ніч проти 21 грудня російські окупанти випустили для атаки по Україні 97 дронів, близько 60 із них — ударні БпЛА Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українським військовим вдалося знешкодити 75 ворожих цілей, але 19 БпЛА влучили у 8 місцях. На одній локації впали уламки.

Через нічну атаку на Рівненщині пошкоджений обʼєкт цивільної інфраструктури — поранений один із працівників.

Ще одна людина вдень 20 грудня постраждала на Миколаївщині — по Снігурівській громаді росіяни били КАБами, пошкоджений склад з гуманітарною допомогою.

Вже зранку 21 грудня окупанти вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині — попередньо, минулося без постраждалих.