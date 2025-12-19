Чому компромісна угода на €90 мільярдів допомоги Україні — це суттєвий провал для Євросоюзу. Світові медіа про війну 19 грудня

Новини

«Бабель»

Саміт Європейської Ради показав, що Європа й досі не хоче платити за порятунок України, пише Politico. Після нічних переговорів лідери ЄС погодилися на €90 мільярдів спільних запозичень, щоб Україна змогла протриматися наступні два роки. Втім, за цим рішенням стоїть глибокий розкол усередині ЄС. Північні та скандинавські країни витрачають на допомогу Києву значно більше, тоді як Італія й Іспанія майже не долучаються, а Угорщина, Чехія та Словаччина відкрито чинять опір новим зобов’язанням. Спробу профінансувати Україну за рахунок заморожених російських активів заблокували, тож у результаті лідери ЄС обрали найменш політично болісний варіант — спільні запозичення, відклавши ключове питання відповідальності на потім. Та навіть це компромісне рішення далося з великими труднощами, підсумовує Politico. Про розбіжності між країнами у підтримці Україні розповідає і міністерка фінансів Фінляндії Рікка Пурро. В інтерв`ю Yle вона сказала, що відсутність консенсусу щодо репараційної позики Україні — це суттєвий провал для Європейського Союзу. Оглядач Reuters Г’юґо Діксон у своїй колонці зауважує, що угода на €90 мільярдів має більше плюсів, ніж мінусів, але її обсягу може бути недостатньо, щоб зупинити тиск на Україну з боку Росії та США. Італійське видання La Repubblica та Der Spiegel називають компроміс, досягнутий на саміті ЄС, політичною поразкою Урсули фон дер Ляєн і Фрідріха Мерца, які до самого кінця наполягали на використанні ресурсів з активів Москви.

Володимир Зеленський може зіткнутися з майже нерозв’язним завданням — переконати українців прийняти мирну угоду з територіальними поступками, пише оглядач Politico Джеймі Деттмер. Єдина формула, яку більшість суспільства ще готова прийняти, — замороження фронту по нинішній лінії без визнання окупації і лише за умови надійних західних гарантій безпеки, зазначає Деттмер. Будь-яка реальна передача земель Росії майже гарантовано викличе політичний бунт і дестабілізацію всередині країни: парламент навряд чи це схвалить, а ветерани можуть сприйняти таке рішення як зраду. Про це розповіли українські законодавці як від партії «Слуга народу», так і від опозиційних фракцій, яких Politico розпитує з цього питання вже кілька місяців. «Якщо те, як Зеленський керує урядом і ставиться до нього, не зміниться, йому буде майже неможливо забезпечити необхідний політичний консенсус», — сказав Politico анонімно один колишній високопоставлений український чиновник.

Читайте також матеріал BBC про приховану трагедію самогубств українських військових. Офіційної статистики немає, але правозахисники та родини, що втратили близьких, вважають, що їх можуть бути сотні. Родини не отримують компенсацій, військових поховань, державного визнання, а часто й стикаються зі стигмою з боку суспільства та церков. Уповноважена з прав ветеранів Ольга Решетилова каже виданню, що отримує повідомлення приблизно про чотири самогубства серед військових щомісяця і визнає серйозні проблеми з психологічною підтримкою та розслідуваннями. «Вони бачили пекло. Навіть найсильніші уми можуть зламатися. Сім’ї мають право на правду, вони не довіряють слідчим. У деяких випадках самогубства можуть приховувати вбивства», — розповідає омбудсман з прав ветеранів.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.