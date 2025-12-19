Путін «готовий подумати» над тим, щоб не бити вглиб України в день виборів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Лідер Росії Володимир Путін «готовий подумати» над тим, щоб припинити атаки вглиб України в день виборів.

Про це він заявив на щорічній пресконференції, його цитують пропагандистські медіа.

При цьому він вимагає, щоб українці, які зараз перебувають на території РФ, могли проголосувати на дільницях у Росії.

Ще у 2018 році Україна закрила всі 5 виборчих дільниць на території РФ, їх перенесли до Грузії, Казахстану та Фінляндії. У МЗС тоді казали, що це питання безпеки.

Вибори в Україні

Термін президента Володимира Зеленського мав завершитись у травні 2024 року, однак вибори не можуть провести через війну. У Конституції нема прямої заборони на вибори в умовах воєнного стану, така заборона є в законі «Про правовий режим воєнного стану».

Водночас Конституція містить низку вимог до виборів та референдумів, які за активних бойових дій виконати неможливо. Тому Україна наполягає, що вибори можливі лише за умови припинення вогню та наявності гарантій безпеки.

Попри це Росія регулярно вимагає провести вибори, а чинну владу називає нелегітимною. До цих вимог долучились і США. Президент Дональд Трамп в інтервʼю від 9 грудня заявив, що вже «настав час» провести вибори в Україні. Зеленський того ж дня відповів, що готовий провести вибори і «не тримається» за президентське крісло. Але залишаються питання безпеки, голосування військових і законодавча основа для легітимності виборів.