Польща готова передати Україні МіГ-29 в обмін на антидронові системи

Новини

Wikipedia

Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на інші технології.

Про це президент Польщі Кароль Навроцький сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Навроцький заявив, що це рішення не суперечить політиці Польщі. Остаточно його затвердять після вирішення деяких формальностей.

«Після непотрібної та незрозумілої публічної бурі навколо цього питання — на жаль, громадська думка якось мірою була дезінформована щодо цієї справи […] — ми шукаємо симетричного та стратегічного партнерства. Цей обмін МіГ на антидронові системи не суперечить нашій політиці», — сказав Навроцький.

Зеленський зазначив, що Україні потрібні літаки МіГ-29, адже українські пілоти вже мають досвід керування ними й «питання не в дефіциті літаків, а в дефіциті пілотів». Перепідготовка на F-16 займає роки та тимчасово виводить досвідчених льотчиків з поля бою.

У Генштабі Польщі зазначали, що ці літаки виведуть з експлуатації та замінять винищувачами F-16 та FA-50. Однак остаточне рішення ще не ухвалили.

Кількість літаків, які може отримати Україна, Навроцький та Зеленський не уточнювали. Однак заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик 14 грудня говорив, що йдеться про 6—8 бортів із 14 наявних у Польщі.