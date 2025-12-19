США призупинили розіграш грін-карт після стрілянини в Університеті Брауна. Стрілка знайшли мертвим
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
США призупиняють програму розіграшу грін-карт після стрілянини в Університеті Брауна у штаті Род-Айленд, оскільки саме так стрілець вʼїхав до США.
Про це заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.
«За вказівкою президента Трампа я негайно доручаю USCIS призупинити програму DV1, щоб жоден американець більше не постраждав від цієї згубної програми», — написала вона.
За її словами, стрілець Клаудіо Мануель Невеш Валенте в’їхав до США у 2017 році за грін-картою, яку виграв на розіграші.
Ноем нагадала, що Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну виступав за припинення цієї програми після того, як у Нью-Йорку вантажівка, якою керував терорист «Ісламської держави», в’їхала в людей, убивши вісьмох. Водій вантажівки теж потрапив до країни за програмою DV-1.
Після шестиденних пошуків Валенте знайшли мертвим на складі в Нью-Гемпширі, пишуть BBC та AP. Попередньо правоохоронці кажуть, що він вчинив самогубство.
Слідчі також вважають, що через два дні після стрілянини в університеті Валенте вбив професора Массачусетського технологічного інституту. Чоловіки разом навчались у португальському університеті, але мотивів злочину правоохоронці поки що не називають. У 2000—2001 роках Валенте навчався в Університеті Брауна.
- 13 грудня ввечері в одному з найпрестижніших вишів США — Університеті Брауна — чоловік зайшов до будівлі, де в той час проводили випускні іспити, убив двох людей та поранив ще девʼятьох.