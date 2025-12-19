США зняли санкції з низки компаній, які продавали РФ підсанкційне обладнання, і ввели нові проти тіньового флоту Ірану

Новини

Nik Shuliahin / Unsplash

Міністерство фінансів США виключило із санкційного списку низку іноземних компаній, які продавали Росії підсанкційне обладнання.

Про це йдеться на сайті відомства.

Так, зі списку обмежень прибрали кіпрську Veles International Limited, яка є дочірньою фірмою інвестиційної компанії, що базується в Москві.

Також обмеження зняли з дубайської 365 Days Freight Services FZCO, турецької EtasisHi-Tech Koneisto і фінської Hi-Tech Koneisto — ці компанії експортували до Росії підсанкційне обладнання, яке та використовувала у своєму військово-промисловому комплексі.

Причини, через які США ухвалили рішення виключити ці компанії із санкційних списків, не називають.

Водночас Мінфін США запровадив нові санкції проти тіньового флоту Ірану, який використовують для експорту нафти в обхід обмежень. Це 29 суден і компанії, що керують ними.

Також санкції ввели проти єгипетського бізнесмена Хатема Ельсаїда Фаріда Ібрагіма Сакра. За даними США, його компанії були пов’язані щонайменше із сімома суднами тіньового флоту та брали участь у транспортуванні іранської нафти в регіоні Перської затоки.

Санкції передбачають блокування всіх активів підсанкційних осіб у юрисдикції США, а також заборону будь-яких операцій з ними для американських фізичних і юридичних осіб.