Франція не прийматиме дитяче «Євробачення-2026» через скорочення бюджету

Новини

Франція, чия представниця Лу Делез здобула перемогу на дитячому «Євробаченні-2025», відмовилася проводити конкурс у 2026 році.

Про це повідомив суспільний мовник Франції France Télévisions.

Француженка Лу Делез перемогла у фіналі цьогорічного дитячого «Євробачення» і виборола право для своєї країни приймати конкурс у наступному році. Але цього не станеться.

Суспільний мовник Франції заявив, що у 2026 році планує заощадити €140 мільйонів, щоб збалансувати бюджет на рік. Організація масштабного музичного конкурсу в ці плани не вписується.

Країна також планує скоротити витрати на сітку мовлення, зменшити кількість програм і перепродати права на трансляцію деяких спортивних подій.

Країна вже відмовлялася проводити дитяче «Євробачення» у 2024 році, коли в Парижі йшли Олімпійські ігри. Конкурс тоді прийняла Іспанія, представниця якої посіла друге місце.