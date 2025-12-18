У Швейцарії вперше засудили громадянина за участь у війні на боці України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Військовий суд у швейцарському Мейлені вперше засудив 49-річного громадянина Швейцарії Аві М. до 18 місяців умовного позбавлення волі за службу в українській армії.

Про це пише швейцарський мовник SRF.

Суд визнав, що Аві М. порушив швейцарське законодавство, яке забороняє громадянам країни служити в іноземних арміях. За даними слідства, чоловік воював проти Росії у складі Збройних сил України як снайпер.

Під час оголошення вироку суд зазначив, що сам обвинувачений фактично підтвердив свою службу в Україні через інтерв’ю телеканалу SRF у 2023 році. Також доказами стали публікації в Instagram, матеріали медіа та список Європолу з імовірними іноземними найманцями.

У своїх публічних заявах Аві М. не приховував, що воює. У 2023 році він казав, що поїхав воювати, аби «не пакувати маленьких дітей у поліетиленові пакети», і визнавав, що усвідомлює ризик арешту у Швейцарії.

Обвинувачення наполягало на реальному ув’язненні на шість місяців без умовного терміну. Прокурор вказував на попередні судимості Аві та наголошував, що покарання має запобігти його можливій участі в інших війнах за кордоном.

Натомість сторона захисту вимагала виправдання, стверджуючи, що немає прямих доказів участі Аві М. у бойових діях або перебування на фронті. Адвокатка заявляла, що звинувачення ґрунтується переважно на медійних матеріалах, а сам обвинувачений «схильний перебільшувати».

У суді також заслухали матір чоловіка, яка сказала, що не вірить більшості його розповідей. Сам Аві М. на засідання суду не з’явився — відомо, що він уже кілька років мешкає в Ізраїлі та має подвійне громадянство.

Зрештою суд засудив Аві М. до 18 місяців умовного позбавлення волі з випробувальним терміном чотири роки. Вирок ще не набув чинності, тому його можна оскаржити в суді.