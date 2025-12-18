На Одещині росіяни вдарили дроном по авто на мосту — у ньому були мати з дітьми. Жінка загинула

Новини

Увечері 18 грудня російська війська влучили дронами по цивільній автівці, що рухалась по мосту в Одеському районі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На момент удару в машині була жінка з трьома дітьми. Мати зазнала тяжких травм і померла в кареті швидкої допомоги. Її дітей доправили в лікарню.

В ОВА також закликали водіїв утриматися від руху в бік мосту в районі Дністровського лиману біля селища Маяки. Кіпер додав, що росіяни вже тричі атакували цю ділянку.

У Держприкордонслужбі згодом повідомили, що через російську атаку обмежили рух до окремих пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Рух трасою «Одеса — Рені» призупинили в обох напрямках.