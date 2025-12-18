Німеччина виділяє Україні додаткові €70 млн зимової підтримки

Новини

Міністерство міжнародного розвитку та співробітництва Німеччини виділить додатково €70 мільйонів для підтримки енергетичної сфери в Україні на тлі масованих російських атак.

Про це йдеться на сайті відомства.

Основну частину коштів — €50 мільйонів — спрямують через Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ на закупівлю обладнання для децентралізованого енергозабезпечення громад.

Йдеться, зокрема, про гібридні генератори, модульні котельні, контейнерні пелетні системи опалення, а також сонячні панелі з акумуляторами та обладнання для їхнього монтажу.

Ще €20 мільйонів надасть ЮНІСЕФ через німецький державний банк KfW. За ці кошти теплом і електроенергією забезпечать майже 1 300 шкіл і дитячих садків, а також десять лікарень. В UNICEF оцінюють, що це дозволить близько 400 тисячам дітей продовжити навчання в зимовий період.

Крім того, у межах програми планують встановити автономні системи живлення для водо- та каналізаційних насосних станцій, що забезпечить стабільне водопостачання для приблизно 100 тисяч людей навіть у разі тривалих відключень електроенергії.

Окремим напрямом підтримки є захист і стабілізація української енергосистеми. «Укренерго» нададуть запасні частини та допоможуть облаштувати захист підстанцій від атак.

Загалом нова фінансова допомога від Німеччини дозволить забезпечити тепло-, водо- та електропостачанням приблизно 2,6 мільйона українців у короткостроковій перспективі.