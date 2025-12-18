Трамп наказав встановити у Білому домі таблички з описом президентів США — Байдена назвали найгіршим

Новини

gettyimages.com

У Білому домі встановили таблички вздовж Президентської алеї, де описують колишніх президентів США. Джо Байдена назвали «найгіршим президентом в історії Америки».

Про це пише CNN.

Ідея встановити таблички належить чинному президенту США Дональду Трампу. У Білому домі пояснили, що це данина поваги всім попереднім главам держави — «хорошим, поганим і тим, хто був десь посередині».

gettyimages.com

На табличці, присвяченій президентству Джо Байдена, написали «Сонний Джо Байден» і заявили, що його політика привела країну на межу катастрофи. Також у тексті йдеться, що за його каденції США пережили найвищу інфляцію в історії, а долар втратив понад 20% вартості.

Окрема табличка присвячена Трампу. У ній ідеться, що він нібито подолав «безпрецедентний тиск з боку правоохоронних органів», пережив дві спроби замаху, а до того ж за 11 місяців на посаді виконав обіцянку про початок «золотого віку Америки».

Критичні оцінки містяться і в текстах про інших президентів. Зокрема, Барака Обаму звинуватили в «хаосі на Близькому Сході» та стеженні за передвиборчою кампанією Трампа.