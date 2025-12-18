Велика Британія розширила санкції проти російської енергетики та пакистанського олігарха

Новини

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії в енергетичному секторі. Під обмеження також потрапив пакистанський нафтовий магнат Муртаза Лакхані.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Санкційний список поповнився 24 позиціями — це пʼять людей і 19 компаній. Серед них російські нафтові компанії «Татнафта», «Роснафта», «Роснафтогаз», «ННК-Ойл», а також компанія Gelion Business Trade з Узбекистану.

Також під санкції потрапив пакистанський нафтововий магнат Муртазі Лакхані. За даними Bloomberg, його внесли до санкційного списку за участь у роботі російського енергетичного сектора.

Санкції також ввели проти компанії Лакхані Mercantile & Maritime Group — вона торгує нафтою і нафтопродуктами та володіє терміналами зберігання в різних регіонах світу.

Також під обмеження потрапили кілька фірм, пов’язаних із Лакхані, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах. Bloomberg зазначає, що Лакхані тривалий час використовував Лондон як основну бізнес-базу та мав зв’язки в британських політичних колах.

За даними Bloomberg, США також готують новий пакет санкцій проти російської енергетики, зокрема проти так званого тіньового флоту танкерів і трейдерів, які сприяють продажу російської нафти.