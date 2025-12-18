Верховна Рада підтримала в першому читанні перейменування копійки на шаг

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Верховна Рада України в першому читанні підтримала законопроєкт № 14093 про перейменування копійки на шаг.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 264 нардепи. За даними Нацбанку, зараз в обігу в Україні майже 14 мільярдів монет.

Железняк пояснює, що наступні 3—4 роки випускатимуть тільки монети «50 шагів» — приблизно кілька десятків мільйонів штук. Решта буде номіналом понад гривню.

27 грудня Верховна Рада планує зібратися на пленарне засідання, щоб остаточно ухвалити рішення про перейменування копійки на шаг.

Зміну назви «копійка» ще у вересні 2024 року ініціював Національний банк. А відповідний законопроєкт зареєстрували 1 жовтня. У пояснювальній записці кажуть, що сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. З 15 країн, що входили до СРСР, копійка, крім України, залишилася лише у трьох: в Росії, Білорусі та в невизнаному Придністров’ї.

Також нардепи вважають, що повернення назви «шаг» слугуватиме відновленню історичної справедливості та дерадянізації грошового обігу.

Пропонується, щоб копійки та шаги перебували в обігу паралельно, спеціально вилучати копійки Нацбанк не планує. Співвідношення між ними хочуть встановити 1:1.

Чому «шаг»?

На території України від часів Гетьманщини і до доби Української Революції 1917—1921 років використовувалася дрібна монета «шаг».

Так, 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про гривню як грошову одиницю Української Народної Республіки, який передбачав випуск державних кредитових білетів номіналом 2, 5, 10, 20, 100, 500 і 1 000 гривень, а також монет – 1, 2, 5, 20 та 50 шагів. Однак ці монети так і не почали карбувати через економічні та технічні складнощі.

Натомість випустили гроші дрібного номіналу — розмінні марки Державної скарбниці — 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. На зворотному боці вони мали напис: «Ходить на рівні з дзвінкою монетою», перебували в обігу до березня 1919 року, коли їх скасувала радянська влада.

Зі здобуттям Україною незалежності у 1991 році гостро постало питання впровадження власної грошової одиниці. Жваву дискусію викликала потенційна назва для монет — пропонувалися різні назви, зокрема і «шаг» (зразки таких монет навіть виготовив Луганський верстатобудівний завод у 1992 році). Натомість 2 березня 1992 року Президія Верховної Ради України затвердила назву «копійка».