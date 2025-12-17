У Литві тривають протести проти поправок до закону про суспільний мовник LRT

Новини

У литовському місті Вільнюсі тривають протести журналістів і громадськості проти поправок до закону про литовський суспільний мовник LRT.

Про це пише сам LRT.

Кілька тисяч людей зібралися на Майдані Незалежності біля сейму з плакатами «Руки геть від свободи слова». Серед протестувальників — жителі Вільнюсу та інших міст країни, зокрема Клайпеди, Каунасу, Шяуляя, Маріямполе, Йонави та Кедайняя.

Протести розпочалися у вівторок, 16 грудня. Минулого тижня сейм Литви правлячою більшістю підтримав поправки до закону, які полегшують звільнення керівника LRT. Притому уряд попросив термінового розгляду поправок, щоб ухвалити їх до Різдва.

За новими правилами керівника LRT можна звільнити таємним голосуванням меншістю голосів, якщо керівник неналежним чином виконуватиме свої функції, або якщо рада не затвердить річний звіт діяльності.

Поправки підтримали соціал-демократи, партія «Зоря Нямунаса» та партія «Зелені селяни». Учасники акції кажуть, що таким чином уряд прагне якнайшвидше усунути нинішню керівницю LRT та призначити директора, який працюватиме на користь влади.

На початку року правопопулістська партія «Зоря Нямунаса» запропонувала провести медіааудит — вже наприкінці листопада сейм Литви проголосував за заморожування бюджету LRT на три роки, а також за його скорочення, починаючи з 2029 року.