Адміністрація Трампа тимчасово призупинила санкції проти низки російських банків

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила дію санкцій проти кількох великих російських банків, які беруть участь у проєктах цивільної ядерної енергетики.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з цими банками до 18 червня 2026 року. Йдеться про транзакції, пов’язані з проєктами, які розпочалися до 21 листопада 2024 року.

Під зупинення обмежень потрапили Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Відкриття», Росбанк, банк «Зеніт», Банк «Санкт-Петербург», Національний кліринговий центр, Центробанк РФ та інші.

Також ліцензія поширюється на компанії, у яких ці банки володіють часткою 50% і більше. Дозвіл стосується лише операцій для підтримки цивільної ядерної енергетики, інші фінансові операції залишаються під санкціями.

Таке рішення прийняли, бо санкції для банків, які залучені до розрахунків за обслуговування АЕС, постачання палива та інших технічних контрактів, нібито можуть створити ризики для енергетики.

Це не вперше США скасовують санкції, запроваджені проти Росії. Так, санкції проти російського нафтового гіганта проти «Лукойлу» та «Роснафти» мали набути чинності 23 листопада, проте 15 листопада обмеження проти «Лукойлу» відтермінували до 13 грудня.

На початку грудня США перенесли на 29 квітня запровадження санкції проти заправок компанії «Лукойл», які розташовані поза межами РФ. Також до 29 квітня від санкцій звільнили частку «Лукойлу» в Болгарії. А Угорщину від санкцій за російські нафту й газ США звільнили аж на рік.