Біля узбережжя Китаю помітили скупчення російських танкерів з нафтою

Біля східного узбережжя Китаю помітили скупчення танкерів з російською нафтою Urals. Це сталося на тлі того, як Індія зменшила імпорт через санкції.

Щонайменше п’ять суден із приблизно 3,4 мільйона барелів нафти Urals простоюють у Жовтому морі через санкції проти Росії. Це найбільший обсяг простою для цього сорту нафти в регіоні за понад п’ять років, пише видання.

Кораблі стоять неподалік провінції Шаньдун — центру незалежних китайських нафтопереробних заводів.

Bloomberg пише, що китайські НПЗ зазвичай не купують нафту Urals, яку відвантажують із західних портів Росії. Зазвичай Китай віддає перевагу нафті з Далекого Сходу РФ — менша відстань і вигідніші характеристики для виробництва дизелю.

Поки що невідомо, чи нафту в танкерах, що накопичилися біля Китаю, вже продали. Адже танкер може виходити з російських портів без конкретного покупця, однак зростання кількості суден біля узбережжя Китаю може свідчити про зміну маршрутів експорту російської нафти.

Останніми тижнями санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» змусили росіян шукати нових покупців у Східній Азії. Очікується, що в грудні Індія імпортуватиме близько 800 тисяч барелів на добу. До прикладу, у червні ця кількість становила 2 мільйони барелів на добу.