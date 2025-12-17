В Одеській області оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня через російські атаки по енергетиці

Новини

В Одеській області 17 грудня оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня — чотири дні в регіоні масові проблеми зі світлом через російську атаку.

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації.

Через атаку росіян 13 грудня, яка стала однією з наймасованіших у регіоні, в Одесі та області стався масштабний блекаут, без світла були пів мільйона осель і залишаються ще 30 тисяч.

Напередодні голова ОВА Олег Кіпер казав, що найскладніша ситуація зараз в Одесі. Пошкоджені підстанції та мережі відновлюють «фактично з нуля».

Тож тепер місцева влада вирішила домовитися з підприємцями, щоб вони використовували менше ілюмінації та декоративного освітлення. Також з резервного фонду виділять додаткові гроші на пальне для генераторів у лікарнях, закладах освіти та пунктах незламності.

Блекаут на Одещині

Після російської атаки частина Одеси та навколишніх населених пунктів залишилася без електрики, води і тепла. Комунальні служби розвозили технічну воду цистернами, а енергетики працювали під постійними сигналами повітряної тривоги, часто перериваючи ремонт.

Через блекаут частково зупинились трамвайні маршрути, тролейбуси курсують за скороченим графіком.

Одеська обласна державна адміністрація оголосила, що заклади освіти в місті працюватимуть «максимально в очному форматі». Низка закладів в Одеському районі працює дистанційно або асинхронно через пошкодження або нестачу води.

В ОДА також повідомляли, що через постійні обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури в багатьох громадах разом зі світлом часто зникає і домашній інтернет — не через перевантаження, а через знеструмлення обладнання в будинках.