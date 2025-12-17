Вночі росіяни запустили по Україні 69 дронів. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти 17 грудня російська армія запустила по Україні 69 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 37 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Ще 29 дронів влучили у 12 місцях.