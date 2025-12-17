Як російська окупація знищує десятиліття праці українських підприємців. Світові медіа про російсько-українську війну 16 грудня

Новини

Про те, як через російську окупацію українські підприємці втратили свій бізнес, який вони будували роками, розповідає бельгійське видання La libre. Підприємець Денис Катюха роками розбудовував туристичний комплекс «Адмірал» у Кирилівці на березі Азовського моря: сто бунгало і апартаментів, з власним пляжем, рестораном з видом на море і басейном з підігрівом. До великої війни готель був одним із найвідоміших у регіоні та навіть отримав звання «найкращого курорту Кирилівки» у 2021 році. Втім, після кількох днів боїв 1 березня 2022 року російська армія увійшла до Мелітополя.

Після захоплення Мелітополя російські окупаційні адміністрації оголосили готель Дениса «безхазяйним», а потім передали держкомпанії, якою керував кримський бізнесмен. Робітники з Росії тимчасово зайняли приміщення, перш ніж центр почали рекламувати як туристичний напрямок для «мешканців та гостей регіону». Денис упізнав власний басейн на нових рекламних сторінках в інтернеті, а також тексти та описи, скопійовані з його старого вебсайту. Зараз він з гіркотою читає відгуки російських туристів про «недбале управління». «Мені хочеться крикнути: це все я побудував!» — емоційно поділився з журналістами підприємець.

Видання пише, що випадок Дениса Катюхи не поодинокий: тисячі людей по всій Україні зіткнулися з тим, що їхній бізнес, карʼєра та життя зведені нанівець. Лікар Олександр з Мелітополя здійснив свою мрію, відкривши у 2006 році невелику приватну клініку, оснащену сучасним діагностичним обладнанням, з добре відомим гінекологічним відділенням і персоналом, який він особисто навчив. Нині місцеві колаборанти змінили замки, вивезли обладнання, а його квартиру зайняла представниця окупаційної влади. Олександр може лише безпорадно спостерігати, як зникають пʼятнадцять років роботи. «Якщо я почну рахувати свої втрати, я знову почну плакати», — зітхає він.

