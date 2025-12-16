Forbes: Режисер фільмів «Титанік» і «Аватар» Джеймс Кемерон став мільярдером

Новини

Forbes / Instagram

Статки режисера культових фільмів «Термінатор», «Титанік» і «Аватар» Джеймса Кемерона перевищили $1 мільярд.

Про це свідчать підрахунки Forbes.

Там зазначають, що основну частину його капіталу сформували доходи від кінопроєктів за понад 40 років кар’єри. Так, починаючи з 1980-х років фільми Кемерона дали світовому прокату близько $9 мільярдів.

Та невдовзі режисер може стати ще багатшим — третій частині «Аватара», яка вийде 19 грудня, прогнозують касові збори близько $2 мільярдів. Сам Кемерон після прокату стрічки може заробити щонайменше $200 мільйонів.

Оцінюючи статки, Forbes врахувало благодійну діяльність режисера, операції з нерухомістю та випадки, коли він відмовлявся від гонорарів заради збереження творчого контролю. За оцінками видання, ці витрати компенсуються ліцензійними доходами від тематичних парків і мерчендайзу, а також вартістю частки Кемерона в продюсерській компанії Lightstorm Entertainment.

У Forbes кажуть, що Кемерон залишається єдиним режисером-мільярдером, який досяг цього статусу саме завдяки кіно, без стороннього бізнесу. Серед інших кінематографістів, які також досягли статусу мільярдера, Стівен Спілберг зі статками $7,1 мільярда, Джордж Лукас — $5,3 мільярда, Пітер Джексон — $1,7 мільярда і Тайлер Перрі — $1,4 мільярда.

Проте сам Джеймс Кемерон заперечує свої мільярдні статки. У нещодавньому інтервʼю подкасту з Меттом Беллоні з Puck він сказав, що «хотів би бути мільярдером».

«Щоб стати мільярдером, потрібно, по-перше, укласти певні угоди, яких не існувало, і, по-друге, не витратити ні копійки за 30 років», — додав режисер.