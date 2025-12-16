Сотні мільйонів доларів, ракети і системи ППО для України. Результати 32-го засідання «Рамштайну» (оновлено)

Новини

Денис Шмигаль / Facebook

За результатами 32-го засідання у форматі «Рамштайн» 16 грудня партнери України анонсували військову допомогу на сотні мільйонів євро.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, Україна у 2026 році потребує $120 млрд на оборону. Половину цих потреб Україна може закрити сама, решту очікують від партнерів.

Зокрема, Німеччина спрямує рекордні €11,5 мільярдів у 2026 році на підтримку оборони України, а саме на ППО, безпілотники та артилерійські системи.

Також Німеччина поставила Україні дві обіцяні у серпні системи ППО Patrio та вже дев’яту систему IRIS-T.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на відкритті засідання додав, що наступного року Німеччина передасть «значну кількість» ракет AIM-9 Sidewinder зі своїх запасів для посилення ППО України, передає «Укрінформ».

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про виділення £600 мільйонів на посилення протиповітряної оборони України.

Нові внески в ініціативу PURL також надійдуть від Литви, Чорногорії, Данії, Латвії, Люксембургу, Нової Зеландії.

Крім того, інші партнери пообіцяли нові пакети військової допомоги. Зокрема:

Канада — понад €18,6 млн на українські дрони, ракети AIM-9 та електрооптичні сенсори для війська та інша допомога;

Нідерланди — €700 млн євро на БпЛА, €400 млн євро з них — на вироби українського виробництва;

Литва — понад €220 млн євро;

Данія — €250 млн, зокрема на дрони, ППО та підтримку української авіації;

Естонія — €142 млн, з них — €9 млн в IT Коаліцію.

Латвія — €110 млн — фокус на дронах і засобах РЕБ;

Люксембург — €100 млн євро у 2026, €15 млн євро — на PURL;

Норвегія — близько €6,4 млрд, зокрема внески на підтримку американських систем ППО та «чеську ініціативу»;

Польща — поставки 155-мм снарядів та реалізація спільних з Україною проєктів у межах SAFE;

Португалія — €10 млн на БпЛА та внесок у «чеську ініціативу».

Чехія у межах «чеської ініціативи» на 2026 рік вже профінансувала 760 тисяч артилерійських снарядів.