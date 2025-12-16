Рада Європи почала формувати Комісію з компенсації Україні збитків від російської агресії
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Iryna Mudra / Facebook
У Раді Європи 16 грудня почався процес підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії проти України.
Про це стало відомо з трансляції у Раді Європи.
Першими конвенцію в Гаазі сьогодні підписали міністри закордонних справ України, Нідерландів і Молдови. Щоб комісія запрацювала, необхідні 25 ратифікацій і наповнення половини бюджету.
Це перший компенсаційний механізм, який створюють після початку повномасштабного вторгнення. У 2023 Рада Європи створила Реєстр збитків для України, що фіксує шкоду, якої завдає РФ. Наступним кроком стане перехід від фіксації до ухвалення рішень про виплати.
- Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра розповідала «Бабелю» як працюватиме Комісія. Вона буде розташована на тому ж місці, де сьогодні функціонує офіс Реєстру збитків, який трансформується в Офіс комісії, як і вся його інфраструктура. В Україні очікують, що Комісія запрацює на початку 2027 року. Протягом 2026 року триватиме запуск: набір персоналу, формування органів Комісії, затвердження правил. Що стосується джерела для компенсаційного фонду, Україна наполягає на «заморожених» російських активах.