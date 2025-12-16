Рада Європи почала формувати Комісію з компенсації Україні збитків від російської агресії

Новини

Iryna Mudra / Facebook

У Раді Європи 16 грудня почався процес підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії проти України.

Про це стало відомо з трансляції у Раді Європи.

Першими конвенцію в Гаазі сьогодні підписали міністри закордонних справ України, Нідерландів і Молдови. Щоб комісія запрацювала, необхідні 25 ратифікацій і наповнення половини бюджету.

Iryna Mudra / Facebook

Це перший компенсаційний механізм, який створюють після початку повномасштабного вторгнення. У 2023 Рада Європи створила Реєстр збитків для України, що фіксує шкоду, якої завдає РФ. Наступним кроком стане перехід від фіксації до ухвалення рішень про виплати.