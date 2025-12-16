Верховна Рада в першому читанні підтримала закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

Новини

Getty Images / «Бабель»

Верховна Рада взяла за основу законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання. Рішення підтримали 303 народні депутати.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

Документ передали на друге читання. Хвилину мовчання пропонують законодавчо закріпити о 09:00 на всій території України, а громади зможуть використовувати для цього системи оповіщення.